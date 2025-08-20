Несподіваний рекорд: новий електрокар Tesla Model Y L вразив своєю керованістю (відео)

Новітній електромобіль Tesla Model Y L випробували у так званому лосиному тесті. Кросовер пройшов складний маневр на рекордній швидкості.

Related video

Нова Tesla Model Y L змогла пройти лосиний тест на швидкості 120 км/год. Коли ж на всі шість сидінь авто посадили по людині, то швидкість зменшилася до 116 км/год. Випробування провів китайський блогер Geek Laii, повідомляє сайт Autoevolution.

Результат Tesla Model Y L вражає, адже до цього рекорд лосиного тесту складав 86 км/год і встановив його спорткар Porsche 718 Cayman GT4 RS. Для довідки: стандартний короткий кросовер Tesla Model Y пройшов лосиний тест на швидкості 83 км/год. Відмінну оцінку ставлять за швидкість 77 км/год і вище.

Важливо

Запас ходу — понад 800 км: дебютував найбільш "далекобійний" електромобіль Tesla (фото)

Утім, наразі не відомо, чи витримав блогер всі умови випробування. Приміром, по відео важко сказати, яка відстань між конусами на автодромі.

Із шістьма особами в авто швидкість склала 116 км/год Фото: скриншот / YouTube

Нагадаємо, що лосиний тест – маневр зі швидкого об’їзду перешкоди, яка раптово з’явилася на дорозі. Придумали його у Швеції, де на траси часто вибігають лосі та олені.

Нова Tesla Model Y L – подовжений шестимісний варіант кросовера. Електрокар пропонують лише в 456-сильному виконанні з повним приводом. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а його запас ходу становить 751 км.

Між іншим, нещодавно фургон Ford Transit встановив рекорд кола на Нюрбургрингу, обігнавши Lamborghini, Porsche і Chevrolet Corvette.

Також Фокус розповідав, що електричний пікап Chevrolet проїхав 1700 км без підзарядки.