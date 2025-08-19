Швидший за Lamborghini та Corvette: фургон Ford Transit вразив незвичним рекордом (відео)

Новий Ford Transit SuperVan 4.2 став найшвидшим у світі фургоном. Електрокар встановив рекорд кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг, обігнавши імениті суперкари.

Електромобіль Ford Transit SuperVan 4.2 проїхав 20,8-кілометрове коло Нюрбургринга за 6 хвилин 48,42 секунди, тобто його середня швидкість склала 183,3 км/год. Відео заїзду опублікували на Youtube-каналі Ford Performance.

За кермо фургона сів заводський пілот Ford та триразовий переможець 24-годинних перегонів у Ле-Мані Ромен Дюма. Заїзд присвятили до 20-річчя виходу передачі Top Gear, у якій відома німецька гонщиця Сабіна Шміц за кермом серійного фургона Ford Transit обігнала Джеремі Кларксона на Jaguar.

Новий Ford Transit SuperVan 4.2 не лише встановив рекорд Нюрбургринга серед фургонів, але й виявився швидшим за низку нових суперкарів. Зокрема, він обігнав Lamborghini Aventador SVJ, новітній 1250-сильний Chevrolet Corvette ZR1X, Porsche 911 GT2 RS і GT3 RS. Нагадаємо, що рекорд Нюрбургринга серед серійних авто складає 6 хв 29,09 с і встановив його суперкар Mercedes-AMG One.

Електрокар оснащений 1428-сильною установкою Фото: Ford

SuperVan 4.2 – екстремальний гоночний варіант електричного Ford Transit. Фургон отримав три мотори загальною потужністю 1428 к. с. і здатен розвинути понад 240 км/год. У нього карбоновий кузов та аеродинамічний пакет із обвісом, дифузором і величезним антикрилом.

