Карбон, магній і 850 сил: представлено екстремальний заряджений Ford Mustang (фото)

Лінійку Ford Mustang 2025 поповнила нова заряджена версія від Shelby. Спортивний автомобіль оснастили 850-сильним V8.

Shelby Super Snake-R (саме так назвали спорткар) випускатимуть невеликими серіями. Він коштує від $225 995, тобто майже в 4 рази дорожчий за купе Ford Mustang Dark Horse, на основі якого він створений. Подробиці авто розкрили на сайті Shelby American.

Спорткар отримав карбонові обвіс, дифузор та антикрило Фото: Shelby

5,0-літровий V8 Ford Mustang доповнили механічним компресором, що підняло потужність із 500 до понад 850 сил. На вибір можна вибрати 6-ступінчасту механічну або 10-ступінчасту автоматичну КПП.

Аби справитися з цією потужністю, новий Ford Mustang Shelby Super Snake-R отримав регульовану підвіску та збільшені гальма від Brembo. Жорсткість кузова збільшили розпірками.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Shelby

Відрізнити Shelby Super Snake-R від стандартного Ford Mustang можна за агресивним дизайном передньої частини, "жабрами" на капоті, а також карбоновими обвісом, антикрилом і дифузором. 20-дюймові диски виготовили з магнію.

Компресор підняв потужність двигуна до 850 сил Фото: Shelby

Тюнінг Ford Mustang від Shelby також включає спортивні передні сидіння, обшиті шкірою та алькантарою. Замість задніх крісел з’явився каркас безпеки.

