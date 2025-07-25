Маленький звір: екстремальний заряджений кросовер Ford вперше помітили на дорогах (фото)

Компактний кросовер Ford Bronco Sport отримає заряджену модифікацію Raptor. Йому збільшать потужність та покращать прохідність.

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Новий Ford Bronco Sport Raptor помітили під час випробувань у Мічигані (США) неподалік заводу Ford. Фото спортивного кросовера опублікував сайт Motor1.

Кросоверу збільшили кліренс та встановили позашляхові шини Фото: Motor1.com

Кросовер Ford Bronco Sport Raptor вирізняється великими позашляховими шинами BFGoodrich KM3, для яких знадобилися розширювачі арок. Йому збільшили кліренс, додали захист днища та дуги спереду. На даху з’явився багажник.

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Наразі інформації про новий Ford Bronco Sport Raptor майже немає, адже американський автовиробник поки навіть не анонсував цю модель.

Скоріше за все компактний спортивний кросовер збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор, оскільки його моторний відсік невеликий і V6 туди не поміститься. Утім, він точно стане потужнішим, а широкі вихлопні труби вказують на спортивний вихлоп.

Кросовер оснастили дугами спереду Фото: Motor1.com

Заряджений 4,4-метровий кросовер стане найменшим представником сімейства Raptor. Нагадаємо, що наразі потужні позашляхові версії мають лише рамні моделі – старший позашляховик Ford Bronco, а також пікапи F-150 та Ranger.

Між іншим, нещодавно лімітований Ford F-150 Raptor помітили в Україні.

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