Маленький зверь: экстремальный заряженный кроссовер Ford впервые заметили на дорогах (фото)
Компактный кроссовер Ford Bronco Sport получит заряженную модификацию Raptor. Ему увеличат мощность и улучшат проходимость.
Новый Ford Bronco Sport Raptor заметили во время испытаний в Мичигане (США) неподалеку от завода Ford. Фото спортивного кроссовера опубликовал сайт Motor1.
Кроссовер Ford Bronco Sport Raptor отличается большими внедорожными шинами BFGoodrich KM3, для которых понадобились расширители арок. Ему увеличили клиренс, добавили защиту днища и дуги спереди. На крыше появился багажник.Важно
На данный момент информации о новом Ford Bronco Sport Raptor почти нет, ведь американский автопроизводитель пока даже не анонсировал эту модель.
Скорее всего компактный спортивный кроссовер сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, так как его моторный отсек небольшой и V6 туда не поместится. Впрочем, он точно станет мощнее, а широкие выхлопные трубы указывают на спортивный выхлоп.
Заряженный 4,4-метровый кроссовер станет самым маленьким представителем семейства Raptor. Напомним, что на данный момент мощные внедорожные версии имеют только рамные модели — старший внедорожник Ford Bronco, а также пикапы F-150 и Ranger.
Между прочим, недавно лимитированный Ford F-150 Raptor заметили в Украине.
Также Фокус рассказывал о новом электрическом Ford Bronco.