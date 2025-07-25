Маленький зверь: экстремальный заряженный кроссовер Ford впервые заметили на дорогах (фото)

Компактный кроссовер Ford Bronco Sport получит заряженную модификацию Raptor. Ему увеличат мощность и улучшат проходимость.

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Новый Ford Bronco Sport Raptor заметили во время испытаний в Мичигане (США) неподалеку от завода Ford. Фото спортивного кроссовера опубликовал сайт Motor1.

Кроссоверу увеличили клиренс и установили внедорожные шины Фото: Motor1.com

Кроссовер Ford Bronco Sport Raptor отличается большими внедорожными шинами BFGoodrich KM3, для которых понадобились расширители арок. Ему увеличили клиренс, добавили защиту днища и дуги спереди. На крыше появился багажник.

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Мощный внедорожный "хищник": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

На данный момент информации о новом Ford Bronco Sport Raptor почти нет, ведь американский автопроизводитель пока даже не анонсировал эту модель.

Скорее всего компактный спортивный кроссовер сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, так как его моторный отсек небольшой и V6 туда не поместится. Впрочем, он точно станет мощнее, а широкие выхлопные трубы указывают на спортивный выхлоп.

Кроссовер оснастили дугами спереди Фото: Motor1.com

Заряженный 4,4-метровый кроссовер станет самым маленьким представителем семейства Raptor. Напомним, что на данный момент мощные внедорожные версии имеют только рамные модели — старший внедорожник Ford Bronco, а также пикапы F-150 и Ranger.

Между прочим, недавно лимитированный Ford F-150 Raptor заметили в Украине.

Также Фокус рассказывал о новом электрическом Ford Bronco.