Електрифікована легенда: розсекречено новий Ford Bronco 2026 (фото)

Опубліковано перші фото нового Ford Bronco 2026. Позашляховик надійде в продаж у найближчі місяці та стане електромобілем.

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Електрокар розширить сімейство Bronco і стане третьою моделлю в цій позашляховій лінійці після рамного Ford Bronco та кросовера Bronco Sport. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Ford Bronco розсекретили в Китаї, адже сам там на спільному підприємстві Ford та Jiangling Motors вироблятимуть модель. Очікується, що її назвуть Ford Bronco New Energy та продаватимуть за ціною від 300 000 до 400 000 юанів ($42 000 – 56 000). Наразі не відомо, чи з'явиться електрокар на інших ринках.

Запас ходу позашляховика сягне 650 км

Електромобіль Ford Bronco зовні нагадує бензинових побратимів. У нього рубаний дизайн та двооб’ємний силует із масивними бамперами та високим капотом. Збережено і фірмовий стиль передньої частини авто. Електричну модель видають висувні дверні ручки.

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Позашляховик Ford Bronco New Energy більший за інші моделі лінійки – сягає 5025 мм завдовжки та 1956 мм завширшки при колісній базі 2950 мм. Маса авто складає 2510-2630 кг, залежно від версії.

Новий Ford Bronco запропонують у двох модифікаціях. "Чистий" електромобіль оснащений 275-сильним мотором та батареєю ємністю 105,4 кВт∙год, а його запас ходу складе 650 км.

Модель із бензиновим генератором не настільки потужна (245 к. с.) та має меншу батарею на 43,7 кВт∙год. На електротязі такий Ford Bronco може проїхати 220 км.

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