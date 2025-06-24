Ford представив потужний сімейний кросовер для українських доріг (фото)
Лінійку Ford Explorer 2025 поповнила модифікація Tremor. Великий кросовер підготували до серйозного бездоріжжя.
Ford розширює позашляхову лінійку Tremor і Explorer — перший кросовер у цьому сімействі. Його подробиці розкрили на офіційному сайті американського автовиробника.
Новий Ford Explorer у виконанні Tremor пізнається за чорним і помаранчевим декором на кузові та особливими 18-дюймовими дисками з позашляховими шинами Bridgestone Dueler All-Terrain. Крім того, його кліренс збільшили на 25 мм (до 236 мм) та встановили захист днища.Важливо
Помаранчеві акценти та шви з’явилися і в салоні Ford Explorer Tremor, а в оздобленні використані водостійкі матеріали. Комплектацію авто поповнили тризонний клімат-контроль і камери кругового огляду, а за доплату доступні масаж сидінь, система напівавтономного руху BlueCruise та акустика Bang&Olufsen із 14 динаміками.
Кросовер Ford Explorer Tremor доступний із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,3 л (300 к. с.) та 3,0 л (400 к. с.). Повний привід доповнили самоблокувальним заднім диференціалом Torsen, а підвіску автомобіля посилили для бездоріжжя.
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