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Ford представив потужний сімейний кросовер для українських доріг (фото)

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Фото: Ford | Ford Explorer Tremor — позашляховий варіант кросовера

Лінійку Ford Explorer 2025 поповнила модифікація Tremor. Великий кросовер підготували до серйозного бездоріжжя.

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Ford розширює позашляхову лінійку Tremor і Explorer — перший кросовер у цьому сімействі. Його подробиці розкрили на офіційному сайті американського автовиробника.

Ford Explorer, новий Ford Explorer, Ford Explorer Tremor, кросовер Ford, Ford Explorer 2025 Fullscreen
Кліренс авто виріс до 236 мм
Фото: Ford

Новий Ford Explorer у виконанні Tremor пізнається за чорним і помаранчевим декором на кузові та особливими 18-дюймовими дисками з позашляховими шинами Bridgestone Dueler All-Terrain. Крім того, його кліренс збільшили на 25 мм (до 236 мм) та встановили захист днища.

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Помаранчеві акценти та шви з’явилися і в салоні Ford Explorer Tremor, а в оздобленні використані водостійкі матеріали. Комплектацію авто поповнили тризонний клімат-контроль і камери кругового огляду, а за доплату доступні масаж сидінь, система напівавтономного руху BlueCruise та акустика Bang&Olufsen із 14 динаміками.

Салон Ford Explorer, новий Ford Explorer, Ford Explorer Tremor, кросовер Ford, Ford Explorer 2025 Fullscreen
Салон оздобили водостійкими матеріалами
Фото: Ford

Кросовер Ford Explorer Tremor доступний із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,3 л (300 к. с.) та 3,0 л (400 к. с.). Повний привід доповнили самоблокувальним заднім диференціалом Torsen, а підвіску автомобіля посилили для бездоріжжя.

Між іншим, нещодавно версію підвищеної прохідності отримав і новий Nissan Patrol 2025.

Також Фокус повідомляв, що на український ринок вийшов позашляховий кросовер Jeep.