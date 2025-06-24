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Авто

Ford представил мощный семейный кроссовер для украинских дорог (фото)

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Фото: Ford | Ford Explorer Tremor — внедорожный вариант кроссовера

Линейку Ford Explorer 2025 пополнила модификация Tremor. Большой кроссовер подготовили к серьезному бездорожью.

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Ford расширяет внедорожную линейку Tremor и Explorer — первый кроссовер в этом семействе. Его подробности раскрыли на официальном сайте американского автопроизводителя.

Ford Explorer, новый Ford Explorer, Ford Explorer Tremor, Ford Explorer Tremor, кроссовер Ford, Ford Explorer 2025 Fullscreen
Клиренс авто вырос до 236 мм
Фото: Ford

Новый Ford Explorer в исполнении Tremor узнается по черному и оранжевому декору на кузове и особым 18-дюймовым дискам с внедорожными шинами Bridgestone Dueler All-Terrain. Кроме того, его клиренс увеличили на 25 мм (до 236 мм) и установили защиту днища.

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Оранжевые акценты и швы появились и в салоне Ford Explorer Tremor, а в отделке использованы водостойкие материалы. Комплектацию авто пополнили трехзонный климат-контроль и камеры кругового обзора, а за доплату доступны массаж сидений, система полуавтономного движения BlueCruise и акустика Bang&Olufsen с 14 динамиками.

Салон Ford Explorer, новый Ford Explorer, Ford Explorer Tremor, Ford Explorer Tremor, кроссовер Ford, Ford Explorer 2025 Fullscreen
Салон отделали водостойкими материалами
Фото: Ford

Кроссовер Ford Explorer Tremor доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 2,3 л (300 л.с.) и 3,0 л (400 л.с.). Полный привод дополнили самоблокирующимся задним дифференциалом Torsen, а подвеску автомобиля усилили для бездорожья.

Между прочим, недавно версию повышенной проходимости получил и новый Nissan Patrol 2025.

Также Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел внедорожный кроссовер Jeep.