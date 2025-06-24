Ford представил мощный семейный кроссовер для украинских дорог (фото)

Линейку Ford Explorer 2025 пополнила модификация Tremor. Большой кроссовер подготовили к серьезному бездорожью.

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Ford расширяет внедорожную линейку Tremor и Explorer — первый кроссовер в этом семействе. Его подробности раскрыли на официальном сайте американского автопроизводителя.

Клиренс авто вырос до 236 мм Фото: Ford

Новый Ford Explorer в исполнении Tremor узнается по черному и оранжевому декору на кузове и особым 18-дюймовым дискам с внедорожными шинами Bridgestone Dueler All-Terrain. Кроме того, его клиренс увеличили на 25 мм (до 236 мм) и установили защиту днища.

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Оранжевые акценты и швы появились и в салоне Ford Explorer Tremor, а в отделке использованы водостойкие материалы. Комплектацию авто пополнили трехзонный климат-контроль и камеры кругового обзора, а за доплату доступны массаж сидений, система полуавтономного движения BlueCruise и акустика Bang&Olufsen с 14 динамиками.

Салон отделали водостойкими материалами Фото: Ford

Кроссовер Ford Explorer Tremor доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 2,3 л (300 л.с.) и 3,0 л (400 л.с.). Полный привод дополнили самоблокирующимся задним дифференциалом Torsen, а подвеску автомобиля усилили для бездорожья.

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