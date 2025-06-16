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Авто

Старший брат Kuga: представлен доступный семейный кроссовер Ford (фото)

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Фото: Ford | Ford Territory прошел модернизацию

В Бразилии представлен новый Ford Territory. Семейный кроссовер дебютировал в бензиновых версиях, а позже появится гибрид.

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Кроссовер Ford Territory, который является более просторной альтернативой модели Kuga, прошел модернизацию. В отдельных странах модель известна как Ford Equator Sport. Ее подробности раскрыли на сайте автопроизводителя.

Новый Ford Territory сохранил граненый дизайн с высоким капотом. Обновленный кроссовер узнается по измененной решетке радиатора и тоненьким Г-образным фарам с диодной оптикой.

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Кроссовер будут продавать в бензиновых и гибридных версиях
Фото: Ford

Размеры Ford Territory 2025:

  • длина — 4685 мм;
  • ширина — 1935 мм;
  • высота — 1706 мм;
  • колесная база — 2726 мм.
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В салоне улучшили отделку. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а передние кресла разделены высокой консолью. Объем багажника Ford Territory составляет 422 л.

Салон Ford Territory, новый Ford Territory, Ford Territory 2025, Ford Territory 2025, кроссовер Ford Fullscreen
На передней панели установлены два экрана
Фото: Ford

Топовый вариант модели получил климат-контроль, электропривод и вентиляцию кресел, камеры кругового обзора, а также адаптивный круиз-контроль, системами автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Новый Ford Territory дебютировал в бензиновых версиях: на разных рынках предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (170 л.с.) и 1,8 л (185 л.с.), которые работают в паре с 7-ступенчатым роботом. Позже появится 218-сильный плагин-гибрид.

Между прочим, недавно в Киеве появился брутальный 400-сильный внедорожник Ford.

Также Фокус писал о дешевом кроссовере Subaru с расходом 3,5 л на 100 км.