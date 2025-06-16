Старший брат Kuga: представлен доступный семейный кроссовер Ford (фото)

В Бразилии представлен новый Ford Territory. Семейный кроссовер дебютировал в бензиновых версиях, а позже появится гибрид.

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Кроссовер Ford Territory, который является более просторной альтернативой модели Kuga, прошел модернизацию. В отдельных странах модель известна как Ford Equator Sport. Ее подробности раскрыли на сайте автопроизводителя.

Новый Ford Territory сохранил граненый дизайн с высоким капотом. Обновленный кроссовер узнается по измененной решетке радиатора и тоненьким Г-образным фарам с диодной оптикой.

Кроссовер будут продавать в бензиновых и гибридных версиях Фото: Ford

Размеры Ford Territory 2025:

длина — 4685 мм;

ширина — 1935 мм;

высота — 1706 мм;

колесная база — 2726 мм.

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В салоне улучшили отделку. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а передние кресла разделены высокой консолью. Объем багажника Ford Territory составляет 422 л.

На передней панели установлены два экрана Фото: Ford

Топовый вариант модели получил климат-контроль, электропривод и вентиляцию кресел, камеры кругового обзора, а также адаптивный круиз-контроль, системами автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Новый Ford Territory дебютировал в бензиновых версиях: на разных рынках предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (170 л.с.) и 1,8 л (185 л.с.), которые работают в паре с 7-ступенчатым роботом. Позже появится 218-сильный плагин-гибрид.

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