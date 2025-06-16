Старший брат Kuga: представлено доступний сімейний кросовер Ford (фото)

У Бразилії представлено новий Ford Territory. Сімейний кросовер дебютував у бензинових версіях, а пізніше з’явиться гібрид.

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Кросовер Ford Territory, який є просторішою альтернативою моделі Kuga, пройшов модернізацію. В окремих країнах модель відома як Ford Equator Sport. Її подробиці розкрили на сайті автовиробника.

Новий Ford Territory зберіг гранчастий дизайн із високим капотом. Оновлений кросовер пізнається за зміненою решіткою радіатора та тоненькими Г-подібними фарами з діодною оптикою.

Кросовер продаватимуть у бензинових та гібридних версіях Фото: Ford

Розміри Ford Territory 2025:

довжина – 4685 мм;

ширина – 1935 мм;

висота – 1706 мм;

колісна база – 2726 мм.

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У салоні покращили оздоблення. На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї, а передні крісла розділені високою консоллю. Об’єм багажника Ford Territory становить 422 л.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Ford

Топовий варіант моделі отримав клімат-контроль, електропривід і вентиляцію крісел, камери кругового огляду, а також адаптивний круїз-контроль, системами автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Новий Ford Territory дебютував у бензинових версіях: на різних ринках запропонують бензинові турбомотори об’ємом 1,5 л (170 к. с.) та 1,8 л (185 к. с.), які працюють у парі з 7-ступінчастим роботом. Пізніше з’явиться 218-сильний плагін-гібрид.

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