Представлено новий Ford Explorer 2024: як змінився великий кросовер (фото, відео)

Новий Ford Explorer став яскравішим на вигляд і сучаснішим усередині. Кросовер запропоновано з бензиновими турбомоторами потужністю до 400 сил.

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Ford презентував компактніший електричний Explorer, але від бензинової моделі не відмовляється. Великий кросовер пройшов оновлення і надійде в продаж з другого кварталу нинішнього року за ціною від $41 220. Його подробиці розкрили на офіційному сайті автовиробника.

У кросовера нова передня частина Фото: Ford

Новий Ford Explorer впізнається за зміненою передньою частиною зі збільшеною решіткою радіатора і високо посадженими довгастими фарами. Ззаду оновлені ліхтарі. Спортивний Explorer ST традиційно має агресивніший вигляд і отримав 21-дюймові колеса.

З лінійки зник гібридний варіант Фото: Ford

Салон Ford Explorer 2024 зазнав більш суттєвих змін. Усередині встановлено повністю нову передню панель: вона компактніша, що звільняє більше місця для ніг. Також з'явилася поліпшена мультимедійна система з великим 13,2-дюймовим тачскріном і сервісами Google.

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Базова комплектація Ford Explorer 2024 розширена і тепер охоплює підігрів сидінь, електроприводи водійського крісла і дверей багажника, бездротові Android Auto і Apple CarPlay, а також комплекс систем безпеки Ford Co-Pilot 360.

У салоні встановлено нову передню панель Фото: Ford

З лінійки прибрали гібрид Ford Explorer і залишилися тільки бензинові турбомотори об'ємом 2,3 л (300 к. с.) і 3,0 л (400 к. с.). Обидві версії оснащені 10-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути заднім або повним.

До речі, нещодавно оновили і компактний кросовер Ford Kuga. Він змінився зовні та став потужнішим.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився електрокросовер Ford Mustang Mach-E.