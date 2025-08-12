Легенда повертається: відроджено культовий суперкар Lamborghini Diablo (фото)
Знаменитий суперкар Lamborghini Diablo отримав сучасну версію Pacchetto Titano. Купе, яке стало потужнішим, та кращим у керуванні, виготовлятимуть на замовлення.
Новий Lamborghini Diablo Pacchetto Titano коштуватиме понад 1,5 мільйона доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Унікальний проєкт втілює в життя компанія Eccentrica із Сан-Маріно, яку заснував мільйонер та шанувальник Lamborghini Diablo Еммануеле Коломбіні. Сучасний варіант суперкара випускають із 2023 року, а тепер представили екстремальну версію моделі.
Новий Lamborghini Diablo Pacchetto Titano зберігає знайомий клиновидний дизайн із висувними фарами та "гільйотинними" дверима, проте вирізняється повністю карбоновим кузовом. Із вуглеволокна також виготовили антикрило і колісні диски діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду.
Салон Lamborghini Diablo оздобили карбоном і алькантарою. Усередині встановили спортивне кермо та цифровий щиток приладів.
Доопрацьований 5,7-літровий V12 Lamborghini Diablo розвиває 550 к. с. та 600 Нм. Із 6-ступічастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість становить 335 км/год.
Новий Lamborghini Diablo Pacchetto Titano є задньопривідним та отримав сучасну підвіску з адаптивними амортизаторами і ефективніші гальма Brembo.
Нагадаємо, що суперкар Lamborghini Diablo випускали з 1990 по 2001 рік і всього зібрали 2884 авто. Їх комплектували двигунами V12 потужністю від 492 до 575 сил.
