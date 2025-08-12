Легенда повертається: відроджено культовий суперкар Lamborghini Diablo (фото)

Знаменитий суперкар Lamborghini Diablo отримав сучасну версію Pacchetto Titano. Купе, яке стало потужнішим, та кращим у керуванні, виготовлятимуть на замовлення.

Новий Lamborghini Diablo Pacchetto Titano коштуватиме понад 1,5 мільйона доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Суперкар зберіг висувні фари

Унікальний проєкт втілює в життя компанія Eccentrica із Сан-Маріно, яку заснував мільйонер та шанувальник Lamborghini Diablo Еммануеле Коломбіні. Сучасний варіант суперкара випускають із 2023 року, а тепер представили екстремальну версію моделі.

Ззаду встановили антикрило

Новий Lamborghini Diablo Pacchetto Titano зберігає знайомий клиновидний дизайн із висувними фарами та "гільйотинними" дверима, проте вирізняється повністю карбоновим кузовом. Із вуглеволокна також виготовили антикрило і колісні диски діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду.

Салон Lamborghini Diablo оздобили карбоном і алькантарою. Усередині встановили спортивне кермо та цифровий щиток приладів.

Авто оснастили цифровим щитком приладів

Доопрацьований 5,7-літровий V12 Lamborghini Diablo розвиває 550 к. с. та 600 Нм. Із 6-ступічастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість становить 335 км/год.

Новий Lamborghini Diablo Pacchetto Titano є задньопривідним та отримав сучасну підвіску з адаптивними амортизаторами і ефективніші гальма Brembo.

В оздобленні використали алькантару і карбон

Нагадаємо, що суперкар Lamborghini Diablo випускали з 1990 по 2001 рік і всього зібрали 2884 авто. Їх комплектували двигунами V12 потужністю від 492 до 575 сил.

