Творець Jaguar повертає у виробництво культове британське авто 60-х (фото)

Класичний Mini Cooper першого покоління повертається на ринок. Знамените міське авто осучаснили та зробили потужнішим.

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Відроджений Mini вироблятимуть вручну невеликими партіями та продаватимуть за ціною 75 000 фунтів стерлінгів ($102 000). Про це повідомляє британське видання Autocar.

Потужність Mini зросла до 110 сил Фото: Autocar

Проєкт втілює в життя знаменитий дизайнер Аян Каллум, який є автором Aston Martin Vanquish, а також Jaguar XK, XF, F-Type та ще низки моделей марки. Вироблятиме старі-нові Mini ательє Wood & Pickett.

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За основу братимуть останню версію класичного Mini Cooper (1997-2001 рр.). Авто занизили, розширили його колісні арки та додали обвіс. З’явилися світлодіодні фари та оригінальні 13-дюймові диски із сучасними шинами.

Салон Mini майже повністю переробили. Його оздобили шкірою та картатою тканиною, а також замінили кермо, прилади та перемикачі. Встановлено підсклянники і навіть невеликий дисплей.

Салон Mini повністю переробили Фото: Autocar

Новий Mini Cooper зберігає 1,3-літровий двигун, проте у ньому замінили головку блоку циліндрів, вихлоп та систему впорскування. Потужність зросла майже вдвічі: із 63 до 110 сил. Крім того, доопрацювали коробку передач, встановили спортивну підвіску та вентильовані дискові гальма діаметром 213 мм.

Між іншим, нещодавно в Україні презентували новий заряджений Mini.

Також Фокус розповідав, що у виробництво повертають найкрасивіше авто у світі.