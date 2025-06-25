Творець Jaguar повертає у виробництво культове британське авто 60-х (фото)
Класичний Mini Cooper першого покоління повертається на ринок. Знамените міське авто осучаснили та зробили потужнішим.
Відроджений Mini вироблятимуть вручну невеликими партіями та продаватимуть за ціною 75 000 фунтів стерлінгів ($102 000). Про це повідомляє британське видання Autocar.
Проєкт втілює в життя знаменитий дизайнер Аян Каллум, який є автором Aston Martin Vanquish, а також Jaguar XK, XF, F-Type та ще низки моделей марки. Вироблятиме старі-нові Mini ательє Wood & Pickett.Важливо
За основу братимуть останню версію класичного Mini Cooper (1997-2001 рр.). Авто занизили, розширили його колісні арки та додали обвіс. З’явилися світлодіодні фари та оригінальні 13-дюймові диски із сучасними шинами.
Салон Mini майже повністю переробили. Його оздобили шкірою та картатою тканиною, а також замінили кермо, прилади та перемикачі. Встановлено підсклянники і навіть невеликий дисплей.
Новий Mini Cooper зберігає 1,3-літровий двигун, проте у ньому замінили головку блоку циліндрів, вихлоп та систему впорскування. Потужність зросла майже вдвічі: із 63 до 110 сил. Крім того, доопрацювали коробку передач, встановили спортивну підвіску та вентильовані дискові гальма діаметром 213 мм.
Між іншим, нещодавно в Україні презентували новий заряджений Mini.
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