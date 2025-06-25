Создатель Jaguar возвращает в производство культовое британское авто 60-х (фото)

Классический Mini Cooper первого поколения возвращается на рынок. Знаменитое городское авто осовременили и сделали более мощным.

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Возрожденный Mini будут производить вручную небольшими партиями и продавать по цене 75 000 фунтов стерлингов ($102 000). Об этом сообщает британское издание Autocar.

Мощность Mini выросла до 110 сил Фото: Autocar

Проект воплощает в жизнь знаменитый дизайнер Аян Каллум, который является автором Aston Martin Vanquish, а также Jaguar XK, XF, F-Type и еще ряда моделей марки. Производить старые-новые Mini будет ателье Wood & Pickett.

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За основу будет взята последняя версия классического Mini Cooper (1997-2001 гг.). Авто занизили, расширили его колесные арки и добавили обвес. Появились светодиодные фары и оригинальные 13-дюймовые диски с современными шинами.

Салон Mini почти полностью переделали. Его отделали кожей и клетчатой тканью, а также заменили руль, приборы и переключатели. Установлены подстаканники и даже небольшой дисплей.

Салон Mini полностью переделали Фото: Autocar

Новый Mini Cooper сохраняет 1,3-литровый двигатель, однако в нем заменили головку блока цилиндров, выхлоп и систему впрыска. Мощность выросла почти вдвое: с 63 до 110 сил. Кроме того, доработали коробку передач, установили спортивную подвеску и вентилируемые дисковые тормоза диаметром 213 мм.

Между прочим, недавно в Украине презентовали новый заряженный Mini.

Также Фокус рассказывал, что в производство возвращают самое красивое авто в мире.