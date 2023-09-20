Миниатюрная легенда: в Украине заметили культовый хэтчбек Mini 90-х (фото)

Этот Mini окрашен в знаменитый цвет British Racing Green и имеет неплохое состояние. Хэтчбек оснащен 53-сильным двигателем и может развивать скорость до 143 км/ч.

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В Киеве заметили культовый хэтчбек Rover Mini 1993 года выпуска. Эта модель является одним из главных символов британского автомобилестроения. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Оригинальный Mini выпускался с 1959 года до 2000 года. Позже торговую марку выкупил концерн BMW, который наладил производство совершенно новой модели.

Оригинальный Mini выпускался 41 год Фото: Wikipedia

Помимо оригинального хэтчбека существовало множество необычных модификаций, включая кабриолет и универсал. Некоторые версии сильно отличались от стандартного авто.

Mini выпускали с разными названиями:

Austin 850;

Rover Mini;

Austin Cooper;

Austin Mini;

Austin Partner;

Austin Seven;

Innocenti Mini;

Leyland Mini;

Morris 850;

Morris Mascot;

Morris Mini Minor;

Riley Elf;

Wolseley 1000;

Wolseley Hornet.

Замеченный в Киеве хэтчбек окрашен в зеленый цвет British Racing Green. Внешний вид дополняют декоративные белые полосы.

Хэтчбек окрашен в культовый цвет British Racing Green Фото: Topcars UA

Этот Rover Mini отличается расширителями колесных арок белого цвета. Крыша авто также окрашена в белый цвет.

Rover Mini оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 53 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 13,8 секунды. Максимальная скорость составляет 143 км/ч.

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