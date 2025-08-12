Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Легенда возвращается: возрожден культовый суперкар Lamborghini Diablo (фото)

Lamborghini Diablo
Кузов Lamborghini Diablo изготовили из карбона

Знаменитый суперкар Lamborghini Diablo получил современную версию Pacchetto Titano. Купе, которое стало мощнее и лучше в управлении, будут изготавливать на заказ.

Related video

Новый Lamborghini Diablo Pacchetto Titano будет стоить более 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

новый Lamborghini Diablo
Суперкар сохранил выдвижные фары

Уникальный проект воплощает в жизнь компания Eccentrica из Сан-Марино, которую основал миллионер и поклонник Lamborghini Diablo Эммануэле Коломбини. Современный вариант суперкара выпускают с 2023 года, а теперь представили экстремальную версию модели.

суперкар Lamborghini Diablo
Сзади установили антикрыло

Новый Lamborghini Diablo Pacchetto Titano сохраняет знакомый клиновидный дизайн с выдвижными фарами и "гильотинными" дверями, однако отличается полностью карбоновым кузовом. Из углеволокна также изготовили антикрыло и колесные диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Салон Lamborghini Diablo отделали карбоном и алькантарой. Внутри установили спортивный руль и цифровой щиток приборов.

Салон Lamborghini Diablo Pacchetto Titano
Авто оснастили цифровым щитком приборов

Доработанный 5,7-литровый V12 Lamborghini Diablo развивает 550 л. с. и 600 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.

Важно
Эксклюзив за $30 миллионов долларов: Bugatti представила самый дорогой суперкар в мире (видео)
Эксклюзив за $30 миллионов долларов: Bugatti представила самый дорогой суперкар в мире (видео)

Новый Lamborghini Diablo Pacchetto Titano является заднеприводным и получил современную подвеску с адаптивными амортизаторами и более эффективные тормоза Brembo.

Салон Lamborghini Diablo
В отделке использовали алькантару и карбон

Напомним, что суперкар Lamborghini Diablo выпускали с 1990 по 2001 год и всего собрали 2884 авто. Их комплектовали двигателями V12 мощностью от 492 до 575 сил.

Кстати, в производство возвращают и классический Mini самого первого поколения.

Также Фокус писал, что в Украине заметили яркий тюнингованный кроссовер Lamborghini.