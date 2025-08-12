Легенда возвращается: возрожден культовый суперкар Lamborghini Diablo (фото)

Знаменитый суперкар Lamborghini Diablo получил современную версию Pacchetto Titano. Купе, которое стало мощнее и лучше в управлении, будут изготавливать на заказ.

Новый Lamborghini Diablo Pacchetto Titano будет стоить более 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суперкар сохранил выдвижные фары

Уникальный проект воплощает в жизнь компания Eccentrica из Сан-Марино, которую основал миллионер и поклонник Lamborghini Diablo Эммануэле Коломбини. Современный вариант суперкара выпускают с 2023 года, а теперь представили экстремальную версию модели.

Сзади установили антикрыло

Новый Lamborghini Diablo Pacchetto Titano сохраняет знакомый клиновидный дизайн с выдвижными фарами и "гильотинными" дверями, однако отличается полностью карбоновым кузовом. Из углеволокна также изготовили антикрыло и колесные диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Салон Lamborghini Diablo отделали карбоном и алькантарой. Внутри установили спортивный руль и цифровой щиток приборов.

Авто оснастили цифровым щитком приборов

Доработанный 5,7-литровый V12 Lamborghini Diablo развивает 550 л. с. и 600 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.

Новый Lamborghini Diablo Pacchetto Titano является заднеприводным и получил современную подвеску с адаптивными амортизаторами и более эффективные тормоза Brembo.

В отделке использовали алькантару и карбон

Напомним, что суперкар Lamborghini Diablo выпускали с 1990 по 2001 год и всего собрали 2884 авто. Их комплектовали двигателями V12 мощностью от 492 до 575 сил.

