Карбон, магний и 850 сил: представлен экстремальный заряженный Ford Mustang (фото)

Линейку Ford Mustang 2025 пополнила новая заряженная версия от Shelby. Спортивный автомобиль оснастили 850-сильным V8.

Shelby Super Snake-R (именно так назвали спорткар) будет выпускаться небольшими сериями. Он стоит от $225 995, то есть почти в 4 раза дороже купе Ford Mustang Dark Horse, на основе которого он создан. Подробности авто раскрыли на сайте Shelby American.

Спорткар получил карбоновые обвес, диффузор и антикрыло Фото: Shelby

5,0-литровый V8 Ford Mustang дополнили механическим компрессором, что подняло мощность с 500 до более 850 сил. На выбор можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 10-ступенчатую автоматическую КПП.

Чтобы справиться с этой мощностью, новый Ford Mustang Shelby Super Snake-R получил регулируемую подвеску и увеличенные тормоза от Brembo. Жесткость кузова увеличили распорками.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Shelby

Отличить Shelby Super Snake-R от стандартного Ford Mustang можно по агрессивному дизайну передней части, "жабрам" на капоте, а также карбоновому обвесу, антикрылу и диффузору. 20-дюймовые диски изготовили из магния.

Компрессор поднял мощность двигателя до 850 сил Фото: Shelby

Тюнинг Ford Mustang от Shelby также включает спортивные передние сиденья, обшитые кожей и алькантарой. Вместо задних кресел появился каркас безопасности.

