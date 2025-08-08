Повернення легенди: на ринок виходить новий Dodge Charger 2026 (фото, відео)

Бензиновий Dodge Charger повертається на ринок. 550-сильне купе здатне розігнатися до сотні за 3,9 с і багато оснащене.

Новий Dodge Charger Scat Pack (саме так назвали бензиновий варіант купе) приєднався до представленої раніше електричної версії і виявився суттєво дешевшим за неї – коштує від 51 990 до 58 990 доларів. Про автомобіль розповіли на сайті концерну Stellantis.

Бензинове купе Dodge Charger у виконанні Scat Pack оснащене 3,0-літровою турбошісткою Hurricane на 550 к. с. та 720 Нм. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП повнопривідне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і розвинути 285 км/год.

Розгін до 100 км/год займає 3,9 с Фото: Dodge

На початку 2026 року з’являться менш потужний і дешевший варіант R/T на 420 сил та чотиридверна бензинова версія. Також у Dodge натякнули, що спробують вмістити під капот Charger і компресорний V8 Hemi.

Відрізнити новий Dodge Charger Scat Pack від електричного варіанта зовні можна хіба за інакшою решіткою радіатора. Купе отримало спеціальний дрифтовий режим, адаптивні амортизатори та допомогу при старті Launch control.

Купе доволі багато оснащене Фото: Dodge

Крім того, комплектація Dodge Charger Scat Pack включає 20-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, проєкцію на лобове скло, електропривід передніх і підігрів усіх сидінь.

До речі, нещодавно в Києві бачили рідкісне заряджене купе Dodge потужністю понад 800 сил.

