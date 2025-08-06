На український ринок вийшов новий кросовер Toyota із витратою 4,2 л на 100 км (фото)
В Україні з’явилася нова Toyota Corolla Cross. Гібридний компактний кросовер змінився зовні та став економічнішим.
Кросовер Toyota Corolla Cross пройшов планову модернізацію. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Toyota в Україні.
Нова Toyota Corolla Cross пізнається за без рамковою решіткою радіатора та новими фарами. Також освіжили бампери та ліхтарі.
У салоні Toyota Corolla Cross оновили центральну консоль. До того ж, 10,5-дюймовий тачскрін став стандартним для всіх версій моделі.
Як і раніше, Toyota Corolla Cross в Україні доступна лише в 197-сильній гібридній модифікації з 2,0-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Витрата пального знижена до 4,2 л на 100 км у змішаному циклі.Важливо
Базовий кросовер Toyota Corolla Cross Active коштує 1 549 010 гривень. Він оснащений двозонним клімат-контролем, датчиками дощу та світла, камерою, підігрівом крісел і керма, набором систем безпеки.
Топовий варіант Premium (від 1 788 255 гривень) додає оздоблення комбінованою шкірою, безключовий доступ, парктронік, електроприводи крісла водія та дверей багажника.
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