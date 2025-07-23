Нове покоління найнадійнішого авто у світі показали до презентації (фото)

Опубліковано перші зображення нового Toyota Hilux 2026. Рамний пікап зміниться зовні та отримає електричну модифікацію.

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Новий Toyota Hilux дев’ятого покоління можуть презентувати вже у кінці нинішнього року. Про це повідомляє японське видання BestCar, яке опублікувало рендери майбутнього пікапа.

На зображеннях видно, що пікап Toyota Hilux стане виразнішим на вигляд. У нього широка решітка радіатора та розкосі світлодіодні фари.

Пікап отримає електричну версію Фото: BestCarWeb

"Начинка" Toyota Hilux 2026 також зміниться, адже пікап переїде на сучасну рамну платформу TNGA-F від Toyota Land Cruiser 300 та Prado 250. Нова двоважільна передня підвіска зробить авто комфортнішим.

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Пікап Toyota Hilux 2026 збереже 2,8-літровий турбодизель потужністю 204 к. с., проте його доповнять 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою на 16 к. с. (зараз така версія з’явилася в ЄС), тому витрата пального зменшиться.

Також лінійку поповнить електромобіль Toyota Hilux. Появу такої модифікації раніше офіційно анонсували. За попередніми даними, він отримає 245-сильний мотор та батарею ємністю 71 кВт∙год.

Дизайн Toyota Hilux стане виразнішим Фото: BestCarWeb

Нагадаємо, що пікап Toyota Hilux вважається найнадійнішим авто сучасності. Зокрема, у відомому телешоу Top Gear це авто змогло продовжити рух після затоплення, пожежі та обвалу будинку на нього.

Між іншим, нещодавно в Україні помітили екстремальний 525-сильний пікап Ford. Таких авто існує лише 500.

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