Новое поколение самого надежного авто в мире показали к презентации (фото)

Опубликованы первые изображения нового Toyota Hilux 2026. Рамный пикап изменится внешне и получит электрическую модификацию.

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Новый Toyota Hilux девятого поколения могут презентовать уже в конце нынешнего года. Об этом сообщает японское издание BestCar, которое опубликовало рендеры будущего пикапа.

На изображениях видно, что пикап Toyota Hilux станет более выразительным на вид. У него широкая решетка радиатора и раскосые светодиодные фары.

Пикап получит электрическую версию Фото: BestCarWeb

"Начинка" Toyota Hilux 2026 также изменится, ведь пикап переедет на современную рамную платформу TNGA-F от Toyota Land Cruiser 300 и Prado 250. Новая двухрычажная передняя подвеска сделает авто более комфортным.

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Пикап Toyota Hilux 2026 сохранит 2,8-литровый турбодизель мощностью 204 л.с., однако его дополнят 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой на 16 л.с. (сейчас такая версия появилась в ЕС), поэтому расход топлива снизится.

Также линейку пополнит электромобиль Toyota Hilux. Появление такой модификации ранее официально анонсировали. По предварительным данным, он получит 245-сильный мотор и батарею емкостью 71 кВт∙ч.

Дизайн Toyota Hilux станет более выразительным Фото: BestCarWeb

Напомним, что пикап Toyota Hilux считается самым надежным авто современности. В частности, в известном телешоу Top Gear это авто смогло продолжить движение после затопления, пожара и обвала дома на него.

Между прочим, недавно в Украине заметили экстремальный 525-сильный пикап Ford. Таких авто существует всего 500.

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