На украинский рынок вышел новый кроссовер Toyota с расходом 4,2 л на 100 км (фото)

В Украине появилась новая Toyota Corolla Cross. Гибридный компактный кроссовер изменился внешне и стал более экономичным.

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Кроссовер Toyota Corolla Cross прошел плановую модернизацию. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota в Украине.

Новая Toyota Corolla Cross узнается по безрамочной решетке радиатора и новым фарам. Также освежили бамперы и фонари.

Кроссовер предлагают в гибридном исполнении Фото: Toyota

В салоне Toyota Corolla Cross обновили центральную консоль. К тому же, 10,5-дюймовый тачскрин стал стандартным для всех версий модели.

Как и раньше, Toyota Corolla Cross в Украине доступна только в 197-сильной гибридной модификации с 2,0-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Расход топлива снижен до 4,2 л на 100 км в смешанном цикле.

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Базовый кроссовер Toyota Corolla Cross Active стоит 1 549 010 гривен. Он оснащен двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и света, камерой, подогревом кресел и руля, набором систем безопасности.

Базовую комплектацию пополнил 10,5-дюймовый тачскрин 10,5-дюймовый тачскрин Фото: Toyota

Топовый вариант Premium (от 1 788 255 гривен) добавляет отделку комбинированной кожей, бесключевой доступ, парктроник, электроприводы кресла водителя и двери багажника.

Кстати, на украинский рынок вышел и новый Audi Q5 третьего поколения.

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