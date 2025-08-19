Быстрее Lamborghini и Corvette: фургон Ford Transit поразил необычным рекордом (видео)

Новый Ford Transit SuperVan 4.2 стал самым быстрым в мире фургоном. Электрокар установил рекорд круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг, обогнав именитые суперкары.

Электромобиль Ford Transit SuperVan 4.2 проехал 20,8-километровый круг Нюрбургринга за 6 минут 48,42 секунды, то есть его средняя скорость составила 183,3 км/ч. Видео заезда опубликовали на Youtube-канале Ford Performance.

За руль фургона сел заводской пилот Ford и трехкратный победитель 24-часовой гонки в Ле-Мане Ромен Дюма. Заезд приурочили к 20-летию выхода передачи Top Gear, в которой известная немецкая гонщица Сабина Шмиц за рулем серийного фургона Ford Transit обогнала Джереми Кларксона на Jaguar.

Новый Ford Transit SuperVan 4.2 не только установил рекорд Нюрбургринга среди фургонов, но и оказался быстрее ряда новых суперкаров. В частности, он обогнал Lamborghini Aventador SVJ, новейший 1250-сильный Chevrolet Corvette ZR1X, Porsche 911 GT2 RS и GT3 RS. Напомним, что рекорд Нюрбургринга среди серийных авто составляет 6 мин 29,09 с и установил его суперкар Mercedes-AMG One.

Электрокар оснащен 1428-сильной установкой Фото: Ford

SuperVan 4.2 — экстремальный гоночный вариант электрического Ford Transit. Фургон получил три мотора общей мощностью 1428 л. с. и способен развить более 240 км/ч. У него карбоновый кузов и аэродинамический пакет с обвесом, диффузором и огромным антикрылом.

