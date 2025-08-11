Быстрее Bugatti: на продажу выставили уникальный Audi 100 с парашютом (фото)

В США на аукционе продается нестандартный седан Audi 100 1993 года. Доработанное авто способно развить более 400 км/ч и даже установило мировой рекорд скорости.

Такой Audi 100 S4 существует в единственном экземпляре. Об уникальном рекордном автомобиле рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.

Сзади установили тормозной парашют Фото: Cars and Bids

Audi S4 1993 года доработали специально для рекордных заездов по дну высохшего соляного озера Бонневиль в США. Основное внимание уделили двигателю.

Пятицилиндровый турбомотор расточили с 2,2 до 2,4 л и дополнили огромным турбокомпрессором. Кроме того, заменили головку блока цилиндров, интеркулер, радиатор и топливную систему. Результат — 1171 л. с. и 957 Н∙м.

Из салона убрали отделку Фото: Cars and Bids

Также тюнинг Audi 100 включает установку 6-ступенчатой механической КПП, спортивных подвески и дифференциалов. Автомобиль занизили и улучшили его аэродинамику, а сзади добавили тормозной парашют. Из салона убрали пассажирские сиденья и отделку, зато появились спортивное кресло водителя и каркас безопасности.

Мощность двигателя возросла до 1171 л. с. Фото: Cars and Bids

В 2012 году в Бонневиле Audi S4 установил два рекорда — развил 420 км/ч и разогнался до 380 км/ч на участке в 1,6 км. Автомобиль, который способен обогнать Bugatti Veyron, официально стал самым быстрым седаном в мире.

