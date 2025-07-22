Легенда за бешеные деньги: на аукцион выставили самый известный и дорогой Audi (фото)

В США на аукцион выставили спорткар Audi Quattro 1985 года. За знаменитое авто планируют получить несколько миллионов долларов.

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Спорткар оснастили огромным антикрылом Фото: bonhams.com

Как известно, Audi Quattro, который недавно отметил 45-летие, ввел моду на полный привод в легковых авто. Благодаря этой технологии он успешно выступал в чемпионате мира по ралли в 80-х. На продажу выставили именно раллийный вариант Audi Sport Quattro S1 E2 и именно этим обусловлена высокая цена спорткара.

В 2022 году Audi Quattro прошел реставрацию в 2022 году Фото: bonhams.com

Всего для раллийного сезона 1985 года изготовили всего 20 купе Audi Sport Quattro S1 E2. Они отличались укороченной колесной базой, что позволило снизить массу до 1100 кг. Кроме того, авто получило аэродинамический пакет с передним спойлером, обвесом и огромным антикрылом.

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Спорткар Audi Sport Quattro S1 E2 оснащен 2,1-литровым пятицилиндровым турбомотором мощностью примерно 500-550 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с.

Под капотом установлен турбомотор мощностью более 500 сил Фото: bonhams.com

Конкретно это авто — 10-е в серии. Оно участвовало в ралли Lombard RAC, однако сошло и в дальнейшем стало тестовой машиной. В 2022 году Audi Quattro S1 прошел реставрацию, которая обошлась в 200 000 долларов.

Между прочим, на аукцион выставили и старый Mercedes W126 1991 года, который оценили в $850 000.

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