Легенда за шалені гроші: на аукціон виставили найвідоміший і найдорожчий Audi (фото)

У США на аукціон виставили спорткар Audi Quattro 1985 року. За знамените авто планують отримати кілька мільйонів доларів.

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Спорткар оснастили величезним антикрилом Фото: bonhams.com

Як відомо, Audi Quattro, який нещодавно відзначив 45-річчя, ввів моду на повний привід у легкових авто. Завдяки цій технології він успішно виступав у чемпіонаті світу з ралі у 80-х. На продаж виставили саме ралійний варіант Audi Sport Quattro S1 E2 і саме цим обумовлена висока ціна спорткара.

У 2022 році Audi Quattro пройшов реставрацію Фото: bonhams.com

Усього для ралійного сезону 1985 року виготовили лише 20 купе Audi Sport Quattro S1 E2. Вони вирізнялися вкороченою колісною базою, що дозволило знизити масу до 1100 кг. Крім того, авто отримало аеродинамічний пакет із переднім спойлером, обвісом та величезним антикрилом.

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Спорткар Audi Sport Quattro S1 E2 оснащений 2,1-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю приблизно 500-550 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с.

Під капотом встановлено турбомотор потужністю понад 500 сил Фото: bonhams.com

Конкретно це авто – 10-те в серії. Воно брало участь у ралі Lombard RAC, проте зійшло і в подальшому стало тестовою машиною. У 2022 році Audi Quattro S1 пройшов реставрацію, яка обійшлася в 200 000 доларів.

Між іншим, на аукціон виставили і старий Mercedes W126 1991 року, який оцінили в $850 000.

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