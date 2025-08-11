Швидший за Bugatti: на продаж виставили унікальний Audi 100 із парашутом (фото)

У США на аукціоні продається нестандартний седан Audi 100 1993 року. Доопрацьоване авто здатне розвинути понад 400 км/год і навіть встановило світовий рекорд швидкості.

Такий Audi 100 S4 існує в єдиному екземплярі. Про унікальний рекордний автомобіль розповіли на сайті аукціону Cars and Bids.

Ззаду встановили гальмівний парашут Фото: Cars and Bids

Audi S4 1993 року доопрацювали спеціально для рекордних заїздів по дну висохлого соляного озера Бонневіль у США. Основну увагу приділили двигуну.

П’ятициліндровий турбомотор розточили із 2,2 до 2,4 л та доповнили величезним турбокомпресором. Крім того, замінили головку блоку циліндрів, інтеркулер, радіатор та паливну систему. Результат — 1171 к. с. та 957 Н∙м.

Із салону прибрали оздоблення Фото: Cars and Bids

Також тюнінг Audi 100 включає встановлення 6-ступінчастої механічної КПП, спортивних підвіски та диференціалів. Автомобіль занизили і покращили його аеродинаміку, а ззаду додали гальмівний парашут. Із салону прибрали пасажирські сидіння та оздоблення, зате з’явилися спортивне крісло водія та каркас безпеки.

Потужність двигуна зросла до 1171 к. с. Фото: Cars and Bids

У 2012 році в Бонневілі Audi S4 встановив два рекорди — розвинув 420 км/год та розігнався до 380 км/год на ділянці в 1,6 км. Автомобіль, який здатен обігнати Bugatti Veyron, офіційно став найшвидшим седаном у світі.

