Пикап F-150 и фургон Transit: Ford создал необычные гоночные электромобили (фото)

Ford выпустил аналог пикапа F-150 Raptor и сверхмощный 1428-сильный фургон Transit. Оба авто оснащены электрическими установками.

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Ford презентовал оригинальные электрокары F-150 Lightning Switcher и SuperVan 4.2. Сверхмощные гоночные авто демонстрируют возможности электрических установок. Их подробности раскрыли на сайте автопроизводителя.

Ford F-150 Lightning Switchgear

Пикап создали для гонок на бездорожье и он является электрической альтернативой Ford F-150 Raptor. Он получил огромные 37-дюймовые шины, скошенные бамперы и расширители арок, а клиренс увеличен до 279 мм. В салоне установлены спортивные кресла.

Ford F-150 Lightning Switchgear получил внедорожную резину и скошенные бамперы Фото: Ford Клиренс пикапа вырос до 279 мм Фото: Ford

Электрическая установка Ford F-150 Lightning осталась без изменений: пикап оснащен двумя моторами общей мощностью 580 л. с. и батареей на 131 кВт∙ч. А вот его подвеску доработали – увеличили ее рабочий ход и установили усиленные амортизаторы Fox.

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Ford SuperVan 4.2

Сверхмощные фургоны Ford SuperVan на базе Transit создают с 60-х годов. Новый вариант авто будет показан в Австралии во время гонки в Батерсте. Он получил три электромотора общей мощностью 1428 л. с. и способен развивать скорость свыше 240 км/ч.

Ford SuperVan 4.2 получил 1428-сильную установку Фото: Ford Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Ford

Ford SuperVan занижен, а его крылья расширены. Электрокар получил аэродинамический обвес, диффузор и огромное антикрыло.

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