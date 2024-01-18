Пікап F-150 і фургон Transit: Ford створив незвичайні гоночні електромобілі (фото)

Ford випустив аналог пікапа F-150 Raptor і надпотужний 1428-сильний фургон Transit. Обидва авто оснащені електричними установками.

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Ford презентував оригінальні електрокари F-150 Lightning Switcher та SuperVan 4.2. Надпотужні гоночні авто демонструють можливості електричних установок. Їхні подробиці розкрили на сайті автовиробника.

Комутатор блискавки Ford F-150

Пікап створили для перегонів на бездоріжжі і він є електричною альтернативою Ford F-150 Raptor. Він отримав величезні 37-дюймові шини, скошені бампери і розширювачі арок, а кліренс збільшено до 279 мм. У салоні встановлено спортивні крісла.

Ford F-150 Lightning Switchgear отримав позашляхову гуму та скошені бампери Фото: Ford Кліренс пікапа зріс до 279 мм Фото: Ford

Електрична установка Ford F-150 Lightning залишилася без змін: пікап оснащений двома моторами загальною потужністю 580 к.с. і батареєю на 131 кВт∙год. А ось його підвіску допрацювали — збільшили її робочий хід і встановили посилені амортизатори Fox.

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Ford SuperVan 4.2

Надпотужні фургони Ford SuperVan на базі Transit створюють із 60-х років. Новий варіант авто буде показаний в Австралії під час перегонів у Батерсті. Він отримав три електромотори загальною потужністю 1428 к. с. і здатний розвивати швидкість понад 240 км/год.

Ford SuperVan 4.2 отримав 1428-сильну установку Фото: Ford Ззаду встановлено величезне антикрило Фото: Ford

Ford SuperVan занижений, а його крила розширені. Електрокар отримав аеродинамічний обвіс, дифузор і величезне антикрило.

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