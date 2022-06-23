Новий Ford Transit перетворили на найшвидший фургон у світі (відео)

Новий Ford Transit отримав екстремальну заряджену версію потужністю 2000 к. с. Гоночний фургон здатний розігнатися до 100 км/год лише за 2 с.

Ford представив шалений Pro Electric SuperVan. Популярний комерційний Ford Transit перетворили на найшвидший у світі фургон, здатний обігнати суперкари. Деталі авто розкрили на офіційному сайті Ford.

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[ + – ] Фургон отримав агресивний обвіс Фото: Ford

Новий Ford Pro Electric SuperVan створили разом із командою STARD Motorsport. За основу взяли електромобіль Ford E-Transit, але радикально його переробили та замінили силову установку. Тепер у нього чотири двигуни сумарною потужністю 2000 к. с.

Фургон розганяється до 100 км/год всього за 2 с, тобто він потужніший і швидший за Bugatti Chiron. Запас ходу становить близько 380 км.

[ + – ] Ззаду з'явилося величезне антикрило Фото: Ford

В основі авто лежить повністю нове шасі із просторовою рамою. Тюнінг Ford Transit торкнувся його дизайну — спортивний електромобіль лише віддалено нагадує стандартну модель. У нього широкий передній повітрозабірник, агресивний карбоновий обвіс і величезне заднє антикрило з кілем.

[ + – ] З салону прибрали оздоблення та шумоізоляцію Фото: Ford

З салону прибрали оздоблення, шумоізоляцію, передню панель та пасажирське сидіння. Натомість встановлені спортивне кермо, ківшеподібне крісло водія та трубчастий каркас безпеки. Також встановлено цифрову панель приладів та великий сенсорний дисплей мультимедійної системи SYNC 4.

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Ford Pro Electric SuperVan використовуватимуть як шоукар на різних виставках, а його дебют відбувся на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. За кермо швидкісного фургона сів відомий французький перегонник Ромен Дюма.

[ + – ] Ford Transit SuperVan розганяється до 100 км/год лише за 2 с.

До речі, це далеко не перший Ford Transit SuperVan. Такі заряджені фургони Ford робить з 1971 року, причому в основі першої моделі лежав легендарний суперкар Ford GT40.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford Focus знімуть із виробництва у 2025 році. Модель не отримає наступника.