Новый Ford Transit превратили в самый быстрый фургон в мире (видео)

Новый Ford Transit получил экстремальную заряженную версию мощностью 2000 л. с. Гоночный фургон способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2 с.

Ford представил безумный Pro Electric SuperVan. Популярный коммерческий Ford Transit превратили в самый быстрый в мире фургон, способный обогнать суперкары. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.

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[ + – ] Фургон получил агрессивный обвес Фото: Ford

Новый Ford Pro Electric SuperVan создали совместно с командой STARD Motorsport. За основу взяли электромобиль Ford E-Transit, но радикально его переделали и заменили силовую установку. Теперь у него четыре мотора суммарной мощностью 2000 л. с.

Фургон разгоняется до 100 км/ч занимает всего 2 с, то есть он мощнее и быстрее, чем Bugatti Chiron. Запас хода при этом составляет около 380 км.

[ + – ] Сзади появилось огромное антикрыло Фото: Ford

В основе авто лежит полностью новое шасси с пространственной рамой. Тюнинг Ford Transit затронул и его дизайн – спортивный электромобиль лишь отдаленно напоминает стандартную модель. У него широкий передний воздухозаборник, агрессивный карбоновый обвес и огромное заднее антикрыло с килем.

[ + – ] Из салона убрали отделку и шумоизоляцию Фото: Ford

Из салона убрали отделку, шумоизоляцию, переднюю панель и пассажирское сиденье. Зато установлены спортивный руль, ковшеобразное кресло водителя и трубчатый каркас безопасности. Также установлены цифровая панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы SYNC 4.

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Ford Pro Electric SuperVan будут использовать в качестве шоукара на различных выставках, а его дебют состоялся на Фестивале скорости в британском Гудвуде. За руль скоростного фургона сел известный французский гонщик Ромен Дюма.

[ + – ] Ford Transit SuperVan разгоняется до 100 км/ч всего за 2 с

К слову, это далеко не первый Ford Transit SuperVan. Подобные заряженные фургоны Ford делает с 1971 года, причем в основе самой первой модели лежал легендарный суперкар Ford GT40.

Ранее Фокус сообщал, что Ford Focus снимут с производства в 2025 году. Модель не получит преемника.