Неожиданный рекорд: новый электрокар Tesla Model Y L поразил своей управляемостью (видео)

Новейший электромобиль Tesla Model Y L испытали в так называемом лосином тесте. Кроссовер прошел сложный маневр на рекордной скорости.

Новая Tesla Model Y L смогла пройти лосиный тест на скорости 120 км/ч. Когда же на все шесть сидений авто посадили по человеку, то скорость снизилась до 116 км/ч. Испытания провел китайский блогер Geek Laii, сообщает сайт Autoevolution.

Результат Tesla Model Y L впечатляет, ведь до этого рекорд лосиного теста составлял 86 км/ч и установил его спорткар Porsche 718 Cayman GT4 RS. Для справки: стандартный короткий кроссовер Tesla Model Y прошел лосиный тест на скорости 83 км/ч. Отличную оценку ставят за скорость 77 км/ч и выше.

Впрочем, пока не известно, выдержал ли блогер все условия испытания. К примеру, по видео трудно сказать, какое расстояние между конусами на автодроме.

С шестью людьми в авто скорость составила 116 км/ч Фото: скриншот / YouTube

Напомним, что лосиный тест — маневр по быстрому объезду препятствия, внезапно появившегося на дороге. Придумали его в Швеции, где на трассы часто выбегают лоси и олени.

Новая Tesla Model Y L — удлиненный шестиместный вариант кроссовера. Электрокар предлагается только в 456-сильном исполнении с полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а его запас хода составляет 751 км.

