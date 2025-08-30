До сотни — за 3,5 с: представлен новый спортивный электрокроссовер Tesla (фото)

Линейку Tesla Model Y Juniper пополнила топовая спортивная версия Performance. Электрокроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и имеет запас хода 580 км.

Новая Tesla Model Y Performance 2025 уже поступает в продажу по цене от 61 900 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Электромобиль Tesla Model Y в исполнении Performance получил новую силовую установку с увеличенной до 466 л.с. мощностью. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 3,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Кроссовер получил 21-дюймовые диски и карбоновый спойлер Фото: Tesla

С батареей на 81 кВт∙ч запас хода составляет 580 км (по циклу WLTP), что не намного меньше, чем у версии Long Range. Быстрая зарядка на станции Supercharger позволяет добавить 240 км запаса хода за 15 минут. Улучшить управляемость призваны адаптивные амортизаторы.

Отличить кроссовер Tesla Model Y Performance от стандартной модели можно по более агрессивным бамперам, карбоновому спойлеру и диффузору. Также установлены 21-дюймовые кованые диски.

В салоне установили спортивные кресла и увеличенный тачскрин Фото: Tesla

В салоне появились спортивные сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Центральный тачскрин увеличили до 16 дюймов в диагонали, а комплектацию пополнила акустическая система с 15 динамиками.

Между прочим, недавно дебютировал удлиненный электрокроссовер Tesla Model Y L на шесть мест, запас хода которого достигает 750 км.

Также Фокус рассказывал о самом "дальнобойном" электромобиле Tesla, способном проехать 830 км без подзарядки.