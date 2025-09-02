Запас хода — 800 км: конкурента Tesla Model Y от BMW рассекретили до премьеры (фото)
Опубликовано первое официальное фото BMW iX3. Электрический кроссовер будет иметь запас хода более 800 км и очень быстро заряжаться.
Новый BMW iX3 презентуют 5 сентября и он станет первым представителем электрического семейства Neue Klasse. Об этом сообщается на странице BMW в Facebook.
Из названия понятно, что кроссовер будет электрическим аналогом BMW X3. Его конкурентами будут Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron и будущий Mercedes GLC EV.
На тизере видны компактные фары и фальшрадиаторная решетка в стиле классического BMW 2002, дополненная диодной подсветкой. Авто имеет довольно высокий капот и массивный передний бампер.Важно
Между прочим, ранее новый BMW iX3 рассекретили на патентных изображениях. В дизайне авто преобладают грани. Также известно, что авто получит искусственный интеллект, большой 17,9-дюймовый тачскрин и трехмерную проекцию на лобовое стекло.
Известно, что в основе BMW iX3 лежит новая электрическая платформа. На выбор будут предлагаться версии с задним и полным приводом мощностью примерно от 300 до 600 сил.
"Фишкой" линейки BMW Neue Klasse будет батарея с цилиндрическими ячейками. Благодаря этой технологии запас хода достигнет 800 км по циклу WLTP. К тому же, авто будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 400 кВт: в таком режиме пополнить запас хода на 350 км можно будет всего за 10 минут.
