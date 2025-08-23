Их существует всего 10: в Украине появился очень редкий спорткар BMW 2000-х (фото)

Во Львове появилось культовое купе BMW M3 2002 года в чрезвычайно редком исполнении 30 Years of BMW M. 343-сильный спорткар отличается особой окраской и внутренней отделкой.

Всего в 2002 году изготовили всего 30 таких лимитированных BMW M3 30 Years of BMW M. Фотографии автомобиля опубликовали на странице lviv._top._cars в Instagram.

Спорткар посвятили 30-летию подразделения BMW Motorsport Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Из названия версии понятно, что она создана к 30-летию подразделения BMW Motorsport. Именно поэтому выпустили 30 таких юбилейных купе: по 10 экземпляров красного Imola Red, синего Estoril Blue и фиолетового Velvet Blue (как это авто) цвета. Кроме того, конкретно этот спорткар отличается двухцветной черно-синей отделкой салона.

С технической точки зрения вариант 30 Years of BMW M ничем не отличается от стандартного купе BMW M3 E46. Он оснащен 3,2-литровой рядной шестеркой S54B32 мощностью 343 л.с.

Спорткар BMW M3 30 Years of BMW M комплектовался исключительно 6-ступенчатой роботизированной КПП — механика ему не предлагалась. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

