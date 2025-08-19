Раритет из 80-х: в Украине заметили культовый премиальный седан Toyota (фото)

В Одессе сфотографировали знаменитый седан Toyota Mark II 1980 года. В свое время это была одна из самых инновационных моделей в D-классе.

Related video

Toyota Mark II четвертого поколения является редкостью на украинских дорогах. Большинство этих авто привезли из Японии, поэтому они имеют руль справа. Фото седана опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._u.a в Instagram.

Toyota Mark II 1980 года оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем и автоматом Фото: Topcars UA

Toyota Mark II — знаменитая среднеразмерная модель премиум-класса, которая выпускалась с 1968 по 2004 год. Седан четвертой генерации производился в 1980-1984 годах и для своего времени модель была передовой. Это первое в мире авто с полностью автоматическими ремнями безопасности, которые сами фиксируют человека после закрытия дверей.

Важно

Звезда эпохи диско: в Киеве заметили раритетный спортивный Jaguar (фото)

Кроме того, для Toyota Mark II 1980 года предлагался велюровый салон, регулируемая рулевая колонка, кондиционер, электростеклоподъемники и кассетная магнитола.

Салон седана отделан велюром Фото: Topcars UA

Конкретно этот седан Toyota Mark II Grande оснащен 2,0-литровой бензиновой четверкой мощностью 135 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 11,5 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Между прочим, недавно, в Одессе заметили раритетный седан Cadillac 60-х с большим 7,7-литровым V8.

Также Фокус писал, что в Киеве сфотографировали заряженный 930-сильный Mercedes S-Class.