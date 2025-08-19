Раритет із 80-х: в Україні помітили культовий преміальний седан Toyota (фото)
В Одесі сфотографували знаменитий седан Toyota Mark II 1980 року. Свого часу це була одна із найбільш інноваційних моделей у D-класі.
Toyota Mark II четвертого покоління є рідкістю на українських дорогах. Більшість цих авто привезли з Японії, тому вони мають кермо праворуч. Фото седана опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._u.a в Instagram.
Toyota Mark II – знаменита середньорозмірна модель преміумкласу, яку випускали із 1968 по 2004 рік. Седан четвертої генерації виробляли у 1980-1984 роках і для свого часу модель була передовою. Це перше у світі авто з повністю автоматичними пасками безпеки, які самі фіксують людину після закриття дверей.Важливо
Крім того, для Toyota Mark II 1980 року пропонували велюровий салон, регульовану кермову колонку, кондиціонер, електросклопідіймачі та касетну магнітолу.
Конкретно цей седан Toyota Mark II Grande оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою потужністю 135 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 11,5 с, а максимальна швидкість становить 190 км/год.
