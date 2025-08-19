Раритет із 80-х: в Україні помітили культовий преміальний седан Toyota (фото)

В Одесі сфотографували знаменитий седан Toyota Mark II 1980 року. Свого часу це була одна із найбільш інноваційних моделей у D-класі.

Related video

Toyota Mark II четвертого покоління є рідкістю на українських дорогах. Більшість цих авто привезли з Японії, тому вони мають кермо праворуч. Фото седана опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._u.a в Instagram.

Toyota Mark II 1980 року оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном і автоматом Фото: Topcars UA

Toyota Mark II – знаменита середньорозмірна модель преміумкласу, яку випускали із 1968 по 2004 рік. Седан четвертої генерації виробляли у 1980-1984 роках і для свого часу модель була передовою. Це перше у світі авто з повністю автоматичними пасками безпеки, які самі фіксують людину після закриття дверей.

Важливо

Зірка епохи диско: у Києві помітили раритетний спортивний Jaguar (фото)

Крім того, для Toyota Mark II 1980 року пропонували велюровий салон, регульовану кермову колонку, кондиціонер, електросклопідіймачі та касетну магнітолу.

Салон седана оздоблений велюром Фото: Topcars UA

Конкретно цей седан Toyota Mark II Grande оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою потужністю 135 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 11,5 с, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

Між іншим, нещодавно, в Одесі помітили раритетний седан Cadillac 60-х із великим 7,7-літровим V8.

Також Фокус писав, що в Києві сфотографували заряджений 930-сильний Mercedes S-Class.