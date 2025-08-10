Гігант із 7,7-літровим V8: в Україні помітили люксове американське авто 60-х (фото)

В Одесі сфотографували седан Cadillac DeVille 1968 року. Представницьке авто багато укомплектоване, а під його капотом встановлено величезний 375-сильний V8.

Будь яке американське авто 60-х є раритетом в Україні і Cadillac DeVille у цьому плані – не виключення. До того ж, у 1968 році виготовлено лише 9850 таких авто. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Седан сягає 5,7 м завдовжки Фото: General Motors

Седан Cadillac DeVille 1968 року є справжнім гігантом – сягає 5,7 м завдовжки і 2 м завширшки, а його маса становить 2 тонни. У нього довгий капот, дворівневі фари та чимало хрому в оздобленні.

Для свого часу Cadillac DeVille був інноваційною моделлю, адже йому пропонували підсилювач керма, клімат-контроль, круїз-контроль, радіо, передні дискові гальма, електроприводи сидінь та склопідіймачів. Також серед опцій була система автоматичного перемикання світла фар з дальнього на ближнє, аби не засліпити водіїв зустрічних машин.

Седан доволі багато оснащений Фото: General Motors

Cadillac DeVille 1968 року оснащений великим 7,7-літровим V8 на 375 к. с. та 712 Н∙м. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8,3 с, а максимальна швидкість становить 211 км/год.

Між іншим, в Україні є і більш ранній Cadillac DeVille 1959 року із величезними задніми кілями.

Також Фокус писав, що в Україні бачили американське авто зниклої марки.