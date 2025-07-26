Гігант із 90-х: в Україні помітили знамените американське авто неіснуючої марки (фото)

В Одесі сфотографували Mercury Grand Marquis 1992 року. Великий рамний седан із двигуном V8 був доволі масовим, проте в Україні це справжній раритет.

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Повнорозмірний задньопривідний седан Mercury Grand Marquis продавали виключно в Північній Америці, тому в Україну модель могла потрапити лише неофіційно. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто активно використовували в поліції і таксі Фото: Topcars UA

Такий Mercury Grand Marquis другого покоління випускали з 1992 по 1997 рік. Як відомо, марка Mercury вже не існує – в 2011 році вона стала жертвою світової економічної кризи.

5,4-метрове авто рамної конструкції є дещо дорожчим близнюком Ford Crown Victoria. Обидві моделі активно використовувалися поліцією та службами таксі.

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Від побратима Mercury Grand Marquis відрізняється хромованою решіткою радіатора, а також інакшими бамперами та оптикою. Крім того, у неї якісніше внутрішнє оздоблення.

Рамне авто оснащене 4,6-літровим V8 Фото: Topcars UA

Седан Mercury Grand Marquis оснащений 4,6-літровим V8 потужністю 213 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,1 с і розвинути 201 км/год.

Між іншим, нещодавно в Одесі бачили люксовий американський кабріолет 70-х із величезним 7,5-літровим V8

Також Фокус розповідав, що в Київ привезли найшвидший седан у світі, який розвиває понад 350 км/год.