Гигант из 90-х: в Украине заметили знаменитое американское авто несуществующей марки (фото)

В Одессе сфотографировали Mercury Grand Marquis 1992 года. Большой рамный седан с двигателем V8 был довольно массовым, однако в Украине это настоящий раритет.

Related video

Полноразмерный заднеприводный седан Mercury Grand Marquis продавался исключительно в Северной Америке, поэтому в Украину модель могла попасть лишь неофициально. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Авто активно использовали в полиции и такси Фото: Topcars UA

Такой Mercury Grand Marquis второго поколения выпускали с 1992 по 1997 год. Как известно, марка Mercury уже не существует — в 2011 году она стала жертвой мирового экономического кризиса.

5,4-метровое авто рамной конструкции является несколько более дорогим близнецом Ford Crown Victoria. Обе модели активно использовались полицией и службами такси.

Важно

Как у Байдена: в Украине заметили редкого соперника BMW M4 из США (фото)

От собрата Mercury Grand Marquis отличается хромированной решеткой радиатора, а также иными бамперами и оптикой. Кроме того, у нее более качественная внутренняя отделка.

Рамное авто оснащено 4,6-литровым V8 Фото: Topcars UA

Седан Mercury Grand Marquis оснащен 4,6-литровым V8 мощностью 213 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,1 с и развить 201 км/ч.

Между прочим, недавно в Одессе видели люксовый американский кабриолет 70-х с огромным 7,5-литровым V8

Также Фокус рассказывал, что в Киев привезли самый быстрый седан в мире, который развивает более 350 км/ч.