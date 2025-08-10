Гигант с 7,7-литровым V8: в Украине заметили люксовое американское авто 60-х (фото)

В Одессе сфотографировали седан Cadillac DeVille 1968 года. Представительское авто богато укомплектовано, а под его капотом установлен огромный 375-сильный V8.

Любое американское авто 60-х является раритетом в Украине и Cadillac DeVille в этом плане — не исключение. К тому же, в 1968 году изготовлено всего 9850 таких авто. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Седан достигает 5,7 м в длину Фото: General Motors

Седан Cadillac DeVille 1968 года является настоящим гигантом — достигает 5,7 м в длину и 2 м в ширину, а его масса составляет 2 тонны. У него длинный капот, двухуровневые фары и немало хрома в отделке.

Для своего времени Cadillac DeVille был инновационной моделью, ведь ему предлагали усилитель руля, климат-контроль, круиз-контроль, радио, передние дисковые тормоза, электроприводы сидений и стеклоподъемников. Также среди опций была система автоматического переключения света фар с дальнего на ближний, чтобы не ослепить водителей встречных машин.

Седан довольно богато оснащен Фото: General Motors

Cadillac DeVille 1968 года оснащен большим 7,7-литровым V8 на 375 л. с. и 712 Н∙м. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, а максимальная скорость составляет 211 км/ч.

Между прочим, в Украине есть и более ранний Cadillac DeVille 1959 года с огромными задними килями.

Также Фокус писал, что в Украине видели американское авто пропавшей марки.