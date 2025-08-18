Зірка епохи диско: у Києві помітили раритетний спортивний Jaguar (фото)

У Києві сфотографували кабріолет Jaguar XJS 1996 року. Спортивне авто було одним із символів своєї епохи і зараз цінується колекціонерами.

Jaguar XJS — справжній раритет в Україні: на наших дорогах цих авто надзвичайно мало, хоча загалом із 1975 по 1996 рік виготовили 115,4 тис. купе та кабріолетів. Фото Jaguar XJS з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Jaguar XJS випускали з 1975 по 1996 рік Фото: Topcars UA

Чотиримісна модель є наступником легендарного Jaguar E-Type. Широкий та низький автомобіль має довгий капот та крупні фари.

Дебют Jaguar XJS припав на розпал епохи диско, тому чимало цих авто фарбували в яскраві кольори. В оздобленні салону використовували шкіру та деревом, а комплектація включала клімат-контроль, круїз-контроль та електроприводи.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Topcars UA

Конкретно цей Jaguar XJS – модель останньої, третьої, серії (1991-1996 рр.). Він оснащений 4,0-літровою рядною шісткою на 223 к. с., яка була базовою, адже пропонували і потужніший 5,3-літровий 300-сильний V12.

Кабріолет оснащений 223-сильною шісткою Фото: Topcars UA

Із 4-ступінчастою автоматичною КПП кабріолет Jaguar XJS здатен розігнатися до 100 км/год за 8,9 с, а його максимальна швидкість становить 231 км/год.

