Звезда эпохи диско: в Киеве заметили раритетный спортивный Jaguar (фото)

В Киеве сфотографировали кабриолет Jaguar XJS 1996 года. Спортивное авто было одним из символов своей эпохи и сейчас ценится коллекционерами.

Jaguar XJS — настоящий раритет в Украине: на наших дорогах этих авто чрезвычайно мало, хотя всего с 1975 по 1996 год изготовили 115,4 тыс. купе и кабриолетов. Фото Jaguar XJS появились на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Jaguar XJS выпускали с 1975 по 1996 год Фото: Topcars UA

Четырехместная модель является преемником легендарного Jaguar E-Type. Широкий и низкий автомобиль имеет длинный капот и крупные фары.

Дебют Jaguar XJS пришелся на разгар эпохи диско, поэтому многие из этих авто красили в яркие цвета. В отделке салона использовали кожу и дерево, а комплектация включала климат-контроль, круиз-контроль и электроприводы.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Topcars UA

Конкретно этот Jaguar XJS — модель последней, третьей, серии (1991-1996 гг.). Он оснащен 4,0-литровой рядной шестеркой на 223 л. с., которая была базовой, ведь предлагался и более мощный 5,3-литровый 300-сильный V12.

Кабриолет оснащен 223-сильной шестеркой Фото: Topcars UA

С 4-ступенчатой автоматической КПП кабриолет Jaguar XJS способен разогнаться до 100 км/ч за 8,9 с, а его максимальная скорость составляет 231 км/ч.

