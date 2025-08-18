600-сильный люкс: в Киеве заметили очень редкий Range Rover Brabus за 22 миллиона (фото)

В Киеве сфотографировали необычный Range Rover. Внедорожник доработали в ателье Brabus и увеличили его мощность до 600 сил.

Range Rover Brabus стоит 462 000 евро или более 22 миллионов гривен. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Мощность двигателя увеличили до 600 сил Фото: Topcars UA

Тюнинг Range Rover в Brabus выполняют с 2023 года. В немецком ателье в последнее время работают не только с Mercedes-Benz и расширили перечень брендов, модели которых дорабатывают.

Проект назвали LR44-600. За основу взяли Range Rover с 4,4-литровым 530-сильным V8 твин-турбо производства BMW. Его мощность увеличили до 600 сил, а пиковый крутящий момент вырос с 750 до 800 Н∙м.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Range Rover Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а максимальная скорость внедорожника ограничена на отметке 250 км/ч. Также установили спортивный выхлоп и доработали пневмоподвеску.

Внедорожник получил 24-дюймовые диски Фото: Topcars UA

Тюнинг Range Rover от Brabus также включает измененные бамперы, обвес, спойлер и 24-дюймовые диски, а кузов внедорожника несколько занизили. За доплату также могут отделать салон более дорогой кожей и карбоном.

