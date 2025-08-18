600-сильний люкс: у Києві помітили дуже рідкісний Range Rover Brabus за 22 мільйони (фото)

У Києві сфотографували незвичний Range Rover. Позашляховик доопрацювали в ательє Brabus та збільшили його потужність до 600 сил.

Range Rover Brabus коштує 462 000 євро або понад 22 мільйони гривень. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Потужність двигуна збільшили до 600 сил Фото: Topcars UA

Тюнінг Range Rover у Brabus виконують із 2023 року. У німецькому ательє останнім часом працюють не лише з Mercedes-Benz і розширили перелік брендів, моделі яких доопрацьовують.

Проєкт назвали LR44-600. За основу взяли Range Rover із 4,4-літровим 530-сильним V8 твін-турбо виробництва BMW. Його потужність збільшили до 600 сил, а піковий крутний момент зріс із 750 до 800 Н∙м.

Салон оздоблено шкірою і карбоном Фото: brabus.com

Range Rover Brabus здатен розігнатися до 100 км/год за 4,4 с, а максимальна швидкість позашляховика обмежена на позначці 250 км/год. Також встановили спортивний вихлоп і доопрацювали пневмопідвіску.

Позашляховик отримав 24-дюймові диски Фото: Topcars UA

Тюнінг Range Rover від Brabus також включає змінені бампери, обвіс, спойлер і 24-дюймові диски, а кузов позашляховика дещо занизили. За доплату також можуть оздобити салон дорожчою шкірою та карбоном.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили швидкісний 930-сильний Mercedes S-Class Brabus.

Також Фокус розповідав про вінтажний тюнінгований Porsche відомого депутата.