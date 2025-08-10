Люкс из 90-х: обнаружен 31-летний спортивный Jaguar с пробегом 500 км (фото)

В Великобритании обнаружили кабриолет Jaguar XJS 1994 года в новом состоянии. Знаменитое спортивное авто никогда не получало номера.

Сейчас капсула времени Jaguar XJS выставлена на продажу и за нее планируют получить до 100 000 фунтов стерлингов ($134 000). Об этом сообщается на сайте аукциона Iconic Auctioneers.

Кабриолет проехал всего 492 км Фото: Iconic Auctioneers

На одометре Jaguar XJS высвечен пробег 492 км. Кабриолет не ставили на учет, а оставили в Jaguar и использовали в качестве шоукара. Позже спортивное авто хранилось в запасниках. Оно идеально сохранилось: его кузов, интерьер и силовой агрегат в отличном состоянии.

Салон авто прекрасно сохранился Фото: Iconic Auctioneers

К тому же, авто в довольно редком исполнении с 4,0-литровой рядной шестеркой мощностью 238 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП (большинство Jaguar XJS имели автомат).

Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 7,6 с и развить 237 км/ч. Комплектация включает внутреннюю отделку кожей и деревом, климат-контроль, круиз-контроль и электропакет.

Под капотом установлена 238-сильная шестерка Фото: Iconic Auctioneers

Премиальный Jaguar XJS представили в 1975 году, как преемника легендарной модели E-Type. К 1996 году изготовили более 115 тысяч купе и кабриолетов.

