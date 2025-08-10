Люкс із 90-х: виявлено 31-річний спортивний Jaguar із пробігом 500 км (фото)

У Великій Британії виявили кабріолет Jaguar XJS 1994 року в новому стані. Знамените спортивне авто ніколи не отримувало номери.

Зараз капсула часу Jaguar XJS виставлена на продаж і за неї планують отримати до 100 000 фунтів стерлінгів ($134 000). Про це повідомляється на сайті аукціону Iconic Auctioneers.

Кабріолет проїхав лише 492 км Фото: Iconic Auctioneers

На одометрі Jaguar XJS висвічено пробіг 492 км. Кабріолет не ставили на облік, а залишили в Jaguar та використовували в якості шоукара. Пізніше спортивне авто зберігали в запасниках. Воно ідеально збереглося: його кузов, інтер’єр та силовий агрегат у чудовому стані.

Салон авто чудово зберігся Фото: Iconic Auctioneers

До того ж, авто у доволі рідкісному виконанні з 4,0-літровою рядною шісткою потужністю 238 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП (більшість Jaguar XJS мали автомат).

Кабріолет здатен розігнатися до 100 км/год за 7,6 с і розвинути 237 км/год. Комплектація включає внутрішнє оздоблення шкірою і деревом, клімат-контроль, круїз-контроль та електропакет.

Під капотом встановлено 238-сильну шістку Фото: Iconic Auctioneers

Преміальний Jaguar XJS представили в 1975 році, як наступника легендарної моделі E-Type. До 1996 року виготовили понад 115 тисяч купе та кабріолетів.

