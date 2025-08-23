Їх існує лише 10: в Україні з'явився дуже рідкісний спорткар BMW 2000-х (фото)

У Львові з'явилося культове купе BMW M3 2002 року у надзвичайно рідкісному виконанні 30 Years of BMW M. 343-сильний спорткар вирізняється особливим забарвленням та внутрішнім оздобленням.

Усього в 2002 році виготовили лише 30 таких лімітованих BMW M3 30 Years of BMW M. Світлини автомобіля опублікували на сторінці lviv._top._cars в Instagram.

Спорткар присвятили 30-річчю підрозділу BMW Motorsport Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Із назви версії зрозуміло, що вона створена до 30-річчя підрозділу BMW Motorsport. Саме тому випустили 30 таких ювілейних купе: по 10 екземплярів червоного Imola Red, синього Estoril Blue та фіолетового Velvet Blue (як це авто) кольору. Крім того, конкретно цей спорткар вирізняється двоколірним чорно-синім оздобленням салону.

Із технічної точки зору варіант 30 Years of BMW M нічим не відрізняється від стандартного купе BMW M3 E46. Він оснащений 3,2-літровою рядною шісткою S54B32 потужністю 343 к. с.

Спорткар BMW M3 30 Years of BMW M комплектували виключно 6-ступінчастою роботизованою КПП – механіку йому не пропонували. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 5,2 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

До речі, нещодавно в Київ привезли раритетний седан BMW 5 Series Alpina 90-х із 360-сильною турбошісткою. Таких авто випустили 507.

Також Фокус писав, що в Одесі помітили знаменитий преміальний седан Toyota 80-х.