Світ перевернувся: нові Mercedes почнуть комплектувати двигунами BMW (фото)

Нові Mercedes-Benz можуть отримати силові агрегати від головного конкурента BMW. Одвічні суперники невдовзі стануть партнерами.

Перемовини між двома німецькими автогігантами вже йдуть і у випадку їх успіху оголошення про початок співробітництва зроблять до кінця нинішнього року. Про це джерела в Mercedes-Benz повідомили британському виданню Autocar.

Представники Mercedes-Benz розповіли журналістам, що це "стратегічний крок, направлений на зниження витрат на розробку авто".

Інженери Mercedes зацікавлені, передусім, у чотирициліндрових бензинових турбодвигунах BMW, які відповідають майбутнім екологічним нормам Євро-7. У першу чергу, мова йде про 2,0-літровий турбомотор BMW B48.

Цей двигун планують використовувати у плагін-гібридних установках та в якості генератора, аби живити електромотори. У Mercedes-Benz є власна 1,5-літрова турбочетвірка М252, яку виробляють спільно із Geely, проте вона більше підходить для "м’яких" гібридів, а от для плагін-гібридів вона не пристосована.

Двигун BMW B48 збираються доопрацювати та адаптувати до використання у гібридних Mercedes. Його виробництво для потреб Mercedes-Benz можуть організувати на підприємстві Magna Steyr у австрійському місті Грац, де збирають "Гелендвагени".

