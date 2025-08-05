Випущено 600-тисячний "Гелендваген": чим особливий позашляховик (фото)

Із конвеєра зійшов 600-тисячний Mercedes G-Class. Знаковим став новітній електричний "Гелендваген" G580 EQ.

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Наклад Mercedes G-Class перевищив 600 000 одиниць. "Ювілейний" позашляховик випустили на підприємстві Magna Steyr в австрійському місті Грац, адже саме там виготовляли модель із моменту її дебюту. Про це повідомляється на офіційному сайті Mercedes-Benz.

600-тисячним став новий електромобіль Mercedes G580 with EQ Technology в строгому чорному кольорі. Він оснащений 587-сильною установкою, має запас ходу в 485 км та здатен робити "танковий розворот" на місці.

Mercedes G-Class випускають із 1979 року Фото: Mercedes-Benz

Примітно, що попит на електричний "Гелендваген" наразі не надто високий. Зокрема, із січня по квітень 2025 року продали лише 1450 Mercedes G580 EQ — у кілька разів менше, аніж бензинових та дизельних позашляховиків.

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Легендарний позашляховик Mercedes G-Class випускають із 1979 року, причому за цей час побачили світ лише два покоління моделі. Останнім часом об’єми виробництва Mercedes G-Class суттєво зросли. Так, 500-тисячний "Гелендваген" випустили усього два роки тому.

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