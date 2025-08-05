Випущено 600-тисячний "Гелендваген": чим особливий позашляховик (фото)
Із конвеєра зійшов 600-тисячний Mercedes G-Class. Знаковим став новітній електричний "Гелендваген" G580 EQ.
Наклад Mercedes G-Class перевищив 600 000 одиниць. "Ювілейний" позашляховик випустили на підприємстві Magna Steyr в австрійському місті Грац, адже саме там виготовляли модель із моменту її дебюту. Про це повідомляється на офіційному сайті Mercedes-Benz.
600-тисячним став новий електромобіль Mercedes G580 with EQ Technology в строгому чорному кольорі. Він оснащений 587-сильною установкою, має запас ходу в 485 км та здатен робити "танковий розворот" на місці.
Примітно, що попит на електричний "Гелендваген" наразі не надто високий. Зокрема, із січня по квітень 2025 року продали лише 1450 Mercedes G580 EQ — у кілька разів менше, аніж бензинових та дизельних позашляховиків.
Легендарний позашляховик Mercedes G-Class випускають із 1979 року, причому за цей час побачили світ лише два покоління моделі. Останнім часом об’єми виробництва Mercedes G-Class суттєво зросли. Так, 500-тисячний "Гелендваген" випустили усього два роки тому.
Раніше Фокус розповідав про найперший Mercedes G-Class AMG 1984 року.
Також ми писали, що у виробництво надійшов доступний електрокросовер Mazda.